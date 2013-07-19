У Мадриді поліція розігнала антиурядову демонстрацію (фото, відео)

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на іспанські ЗМІ.

У підсумку, за даними медиків, постраждали 13 людей, шестеро з яких виявилися поліцейськими. Всі вони отримали незначні травми. Дві людини були затримані.

У демонстрації брали участь, за різними оцінками, від однієї до двох тисяч осіб. Вони пройшли маршем по центру міста, перекривши рух на кількох вулицях. Після цього поліція почала розганяти протестувальників, застосовуючи проти них кийки.

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Жорсткі дії поліції спровокували агресію з боку демонстрантів. Після того як правоохоронці вихопили з натовпу учасника акції, повалили його на землю і кілька секунд били, в поліцейських почали кидати пляшки і банки. Деякі намагалися організувати барикади зі сміттєвих баків. Інші демонстранти закликали своїх прихильників заспокоїтися і припинити насильство, так як поліція тільки виконує накази вищого начальства.

Акції протесту відбулися також в інших містах у всій країні, включаючи Барселону і Валенсію. Чисельність учасників варіювалася від декількох сотень до тисячі чоловік. У Валенсії були затримані чотири активісти.

Демонстрації були організовані у зв'язку з появою у пресі компромату на прем'єр-міністра країни та лідера Народної партії Маріано Рахоя. Його викрили в отриманні незаконних виплат та приховуванні грошей у швейцарських банках. Сам Рахой ці звинувачення заперечує. Тим часом опозиція вимагає, щоб він дав публічні пояснення перед парламентом і загрожує йому вотумом недовіри.