Іспанці вийшли протестувати проти монархії

У Мадриді кілька тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти існуючої в Іспанії форми правління - парламентської монархії.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на El Diario.

Протестувальники хочуть, щоб у країні був встановлений республіканський лад. На їх думку, економічні проблеми Іспанії вимагають дуже серйозної зміни політичної системи, оскільки чинний уряд і король Хуан Карлос не можуть з ними впоратися.

Як наголошується, в акції взяло в кілька разів більше учасників, ніж зазвичай буває на подібних заходах.

У квітні іспанська королівська родина опинилася в центрі корупційного скандалу. Дочку короля інфанту Крістіну викликали в суд у справі про розкрадання державних коштів. У минулому Крістіна входила до складу ради директорів інституту Noos, членом якого є її чоловік Іньякі Урдангарін, якого підозрювали у розкраданні € 5,8 млн. У зв'язку з цим монарша сім'я вирішила вперше в історії оприлюднити декларації про свої витрати.