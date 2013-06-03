ООН: 99% єгиптянок ставали жертвами сексуальних домагань

За даними звіту, 99,3% єгиптянок стикалися з сексуальними домаганнями, повідомляє newsru.co.il.

При цьому 50% опитаних жінок переконані, що після повалення президента Хусні Мубарака ситуація погіршилася. Цю точку зору поділяють і 58% чоловіків. 44% жінок не вважають, що за два роки, що минули після перемоги "фінікової революції", положення як-небудь змінилося.

Ісламісти стверджують, що провина за сексуальні домагання лежить на самих жертвах, які провокативно одягаються або поводяться неналежним чином. Однак 67% опитаних жінок заявили, що домагання погрожують їм незалежно від одягу, поведінки і краси.

Найчастіше напади відбуваються на вулицях і в громадському транспорті. Ці місця навіть небезпечніші, ніж пляжі й пустирі. 49% опитаних повідомили, що щодня стикаються з домаганнями, 68% - що піддавалися їм як у світлий, так і темний час доби.

Найпоширеніша форма домагань - свист або непристойні зауваження. Потім йдуть хтиві погляди, переслідування по телефону, непристойні анекдоти. 60% жінок заявили, що нападники їх стосувалися, 29% - що чоловіки демонстрували їм інтимні частини тіла.

48% опитаних повідомили, що відносяться до домаганням байдуже. 44% зізналися, що бояться виходити на вулицю. Вони відзначають, що оточуючі або не помічають нападів, або ігнорують їх.

За даними поліції моралі, в 2012 році було зафіксовано майже 9.500 випадків домагань, 329 спроб згвалтування і 112 згвалтувань. Однак правозахисники стверджують, що багато жертв злочинів бояться звертатися в поліцію.

Це підтверджує і дослідження. Скаргу подали всього 19% жертв. При цьому учасники опитування визнають, що майже в 50% випадків поліцейські припиняли напад, а в 21% - затримували нападника. Однак у 20% випадків правоохоронці сміялися над жертвою або самі домагалися її.