Перед новими переговорами Ізраїль готовий випустити палестинських в’язнів
16:06, 20 липня 2013Світ
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Міністр розвідки і стратегії Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що країна готова випустити із в'язниць певну кількість палестинських ув'язнених, серед яких є люди, що були за ґратами понад 30 років.
Політик не уточнив кількість палестинців, які потрапляють під амністію.
Напередодні Ізраїль і Палестинська адміністрація уклали угоду, яка закладає основу для відновлення мирних переговорів.
Як повідомив держсекретар США Джон Керрі, попередній раунд переговорів відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.
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