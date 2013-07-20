Перед новими переговорами Ізраїль готовий випустити палестинських в’язнів

Міністр розвідки і стратегії Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що країна готова випустити із в'язниць певну кількість палестинських ув'язнених, серед яких є люди, що були за ґратами понад 30 років.

Політик не уточнив кількість палестинців, які потрапляють під амністію. Напередодні Ізраїль і Палестинська адміністрація уклали угоду, яка закладає основу для відновлення мирних переговорів. Як повідомив держсекретар США Джон Керрі, попередній раунд переговорів відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. ВВС Україна

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter