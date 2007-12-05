Теракт у передмісті Кабула: 13 загиблих

У передмісті Кабула терорист-смертник підірвав заміновану машину поряд з автобусом, в якому перебували афганські військові, повідомляє телекомпанія НТВ.

За останніми даними, в результаті НП загинули 13 людей – 6 солдатів і 7 цивільних осіб.

Аналогічний теракт стався за добу до того. В аеропорту Кабула смертник атакував натовський конвой. У результаті 20 людей дістали поранення.

Зараз в афганській столиці перебуває шеф Пентагону Роберт ГЕЙТС. Він приїхав з візитом, аби на місці оцінити обстановку в регіоні.