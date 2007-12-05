Теракт у передмісті Кабула: 13 загиблих

09:16, 05 грудня 2007
Світ
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В Афганістані перебуває шеф Пентагону

 У передмісті Кабула терорист-смертник підірвав заміновану машину поряд з автобусом, в якому перебували афганські військові, повідомляє телекомпанія НТВ.

За останніми даними, в результаті НП загинули 13 людей – 6 солдатів і 7 цивільних осіб.

Аналогічний теракт стався за добу до того. В аеропорту Кабула смертник атакував натовський конвой. У результаті 20 людей дістали поранення.

Зараз в афганській столиці перебуває шеф Пентагону Роберт ГЕЙТС. Він приїхав з візитом, аби на місці оцінити обстановку в регіоні.

 

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