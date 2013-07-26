Клівлендського маніяка звинувачують у 446 зґвалтуваннях

Якщо угода буде прийнята, Кастро з'явиться в суді вже у п'ятницю, щоб зробити офіційну заяву.

Місцевий телеканал повідомляє, що угода між підсудним і звинуваченням дозволить позбавити його від появи в суді трьох жінок, у викраденні яких звинувачується Кастро.

Його також звинувачують у тому, що протягом приблизно десяти років він утримував трьох дівчат, викрадених в 2002-2004 роках, і знущався над ними. Жінки - Мішель Найт, Аманда Беррі і Джині Дехесус - були звільнені разом з народженою в неволі 6-річною донькою Беррі в травні.

Кастро звинувачується за 512 епізодами незаконного позбавлення волі і 446 епізодами зґвалтування. Також його звинувачують у сімох випадках сексуального насильства, шістьох випадках застосування насильства, трьох епізодах залишення дитини в небезпеці і у володінні знаряддями злочину, передає РІА "Новости".