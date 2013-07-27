МВС РФ обурився відмовою Інтерполу переслідувати Браудера і вимагає пояснень

МВС Росії розраховує отримати пояснення від Інтерполу у зв'язку з відмовою цієї організації у пошуку та арешті глави британського фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, інформує РІА Новости.

Як повідомлялося, російське бюро Інтерполу на вимогу Генпрокуратури РФ направило в генеральний секретаріат організації запит про оголошення Браудера в міжнародний розшук. У п'ятницю генеральний секретаріат Інтерполу підтвердив, що не буде допомагати в пошуку і арешті Браудера, вважаючи, що його переслідування в Росії носить переважно політичний характер.

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"МВС Росії продовжує вважати Інтерпол організацією, яка у своїй діяльності керується не політичними рішеннями та оціночними судженнями, а діє виключно в рамках міжнародного права і Конституції Організації. У цьому зв'язку МВС Росії вже найближчим часом розраховує отримати вичерпне пояснення офіційної позиції генерального секретаріату Інтерполу, опублікованої на сайті Організації та пов'язаної з відмовою у виконанні запиту про оголошення в міжнародний розшук громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Браудера", - йдеться в повідомленні.

У Росії лідера кампанії справедливості для Магнітського звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі.