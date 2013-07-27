У першого темношкірого міністра Італії пожбурили бананами
17:38, 27 липня 2013Світ
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Міністр назвала цей інцидент дуже «сумним» марнуванням їжі в умовах кризи.
Сесілія К`єнг / Фото з офіційного сайту міністра
У першого темношкірого міністра Італії Сесіль К'єнг, яка народилася в Конго, на виступі в партії кинули бананами, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.
К'єнг призначили міністром три місяці тому, її програма інтеграції мігрантів викликала невдоволення крайніх правих угруповань.
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Перед виступом К'єнг біля будівлі виставили манекени, облиті кров'ю, і розкидані листівки «Імміграція вбиває».
Відзначається, що банани в міністра не потрапили. Вона назвала цей інцидент дуже «сумним» марнуванням їжі в умовах кризи.
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