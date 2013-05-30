У прем'єра Австралії кинули сендвіч

Невідомий запустив сендвічем із салямі в прем'єр-міністра Австралії Джулію Гіллард під час її візиту в одну з середніх шкіл Канберри, повідомляє РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Інцидент стався в четвер вранці, коли Гіллард прибула до столичної школи Lyneham і вітала учнів. Як видно зі знімків, що з'явилися в інтернеті, сендвіч пролетів близько лівої руки прем'єр-міністра і впав на підлогу прямо перед нею.

"Напевно, вони подумали, що я голодна", - незворушно пожартувала політик.

Це вже другий за місяць сендвіч, який кинули у главу австралійського уряду. Перший випадок стався 8 травня, також під час відвідин однієї зі шкіл.