Понад 30 африканських мігрантів загинули в Середземному морі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

На судні, тип якого не уточнюється, усього перебували 53 людини. Серед загиблих дев'ять жінок. Вижити вдалося 22 людям, які намагалися дістатися Італії з Нігерії, Гамбії, Беніну та Сенегалу. Вони були врятовані торговим судном, що пропливало повз, і доставлені на італійській острів Лампедуза.

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З 2011 року Європу, особливо Італію, захлеснула потужна хвиля іммігрантів з країн Північної Африки, де сталася силова зміна владних режимів. Традиційно високою залишається і кількість біженців до Європи з регіону на південь від Сахари.

Так, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, тільки в 2011 році під час спроб перетнути Середземне море загинули близько 1,5 тисячі мігрантів. Кількість загиблих в 2012 році склало близько 300 осіб.