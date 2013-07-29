Сім'ям загиблих в аварії поїзда в Іспанії виплатять по 60 тисяч євро компенсації

Страхова компанія Allianz Seguros виплатить родичам кожного з 79 загиблих під час аварії поїзда під Сантьяго-де-Компостела в Іспанії по 60 тисяч євро, повідомляє Росбалт, з посиланням на EFE.

Постраждалі отримають від 1,5 до 70 тисяч євро залежно від тяжкості отриманих травм.

Крім одноразових виплат страхова компанія Allianz Seguros, в якій від нещасних випадків застраховані пасажири державної залізничної компанії Renfe, сплатить всі витрати на лікування постраждалих протягом 180 днів, починаючи з дня аварії.

Як повідомляв УНАІН, аварія сталася недалеко від станції Сантьяго-де-Компостела (автономний регіон Галісія) ввечері 24 липня.

Потяг, що зійшов з рейок, прямував з Мадрида в Ферроль і в момент катастрофи наближався до кінцевого пункту маршруту. У поїзді знаходилися 218 пасажирів і кілька співробітників залізниць.

Машиніст поїзда, в результаті аварії якого загинули 79 осіб, звинуватили у вбивстві з необережності.