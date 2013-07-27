Машиніста потяга, який розбився в Іспанії, звинуватили у вбивстві 78 людей

Чоловіка, який легко травмувався внаслідок аварії, яка сталася у середу, відвезли до поліцейського відділку.

Його звинувачують у перевищенні швидкості.

Раніше машиніст Фрасіско Хосе Гарзон Амо відповідати на питання відмовлявся. Але повідомляють, що на момент аварії потяг мчав зі швидкістю, удвічі більшою за максимально дозволену.

ВВС Україна