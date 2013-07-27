Машиніста потяга, який розбився в Іспанії, звинуватили у вбивстві 78 людей
16:54, 27 липня 2013Політика
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Машиніста потяга, внаслідок аварії якого загинули 78 людей, звинуватили у вбивстві з необережності. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії.
Чоловіка, який легко травмувався внаслідок аварії, яка сталася у середу, відвезли до поліцейського відділку.
Його звинувачують у перевищенні швидкості.
Раніше машиніст Фрасіско Хосе Гарзон Амо відповідати на питання відмовлявся. Але повідомляють, що на момент аварії потяг мчав зі швидкістю, удвічі більшою за максимально дозволену.
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