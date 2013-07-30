У ФБР новий директор

Він змінить на посаді директора ФБР Роберта Мюллера, який очолював відомство протягом 12 років. Кандидатуру Комі вніс президент США Барак Обама наприкінці травня.

Комі, якому виповнилося 52 роки, працював заступником генерального прокурора США в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, старшим віце-президентом корпорації Lockheed Martin, головним консультантом інвесткомпанії Bridgewater Associates.

Донині Комі був старшим дослідником в Колумбійському університеті та членом ради директорів міжнародного банку HSBC.

Як і нинішній міністр оборони Чак Хейгел, Комі представляє опозиційну Республіканську партію.

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Комі відомий тим, що в 2004 році відхилив вимогу Білого дому відновити програму стеження за телефонами та електронною поштою громадян без санкції суду, зауважує РІА "Новости".