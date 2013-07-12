Сноуден розкрив нові документи

У матеріалі, оприлюдненому в четвер, Gardian з посиланням на надані Едвардом Сноуденом документи пише, що Microsoft надавала АНБ можливість обходити власний криптографічний захист для того, щоб отримувати доступ до листів і чатів поштового клієнта Outlook.

Також, згідно з документами, співробітники американських спецслужб отримали прямий доступ до хмарного сховища файлів SkyDrive. Крім того, в одному з листів АНБ йдеться, що відомство почало отримувати метадані популярного сервісу Skype, починаючи з 6 лютого 2011 року. При цьому компанії була пред'явлена ​​директива про співпрацю, підписана генеральним прокурором США, зазначає газета.

Британське видання, нагадує РІА "Новости", разом з американською газетою Washington Post повідомили 7 червня, що Агентство національної безпеки (АНБ) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США мають прямий доступ до центральних серверів провідних інтернет-компаній - Microsoft, Yahoo, Google, Facebook , PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple.

Тоді Microsoft виступив із заявою, в якій говорилося, що якщо "в уряду (США) і є програма із збору даних користувача в національному масштабі з метою безпеки, то ми в ній участі не беремо".