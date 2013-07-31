Тимчасовий уряд Єгипту наказав припинити акції протесту

Як повідомляє телеканал AlJazeera, тимчасовий уряд дав вказівку міністру внутрішніх справ зробити все необхідне, щоб зупинити цю загрозу в рамках закону.

У повідомленні зазначено, що акції, подібні сидячому протесту є «терористичною діяльністю», і порушення графіку дорожнього руху, до якого призводять протести більше не прийнятні.

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«Кабінет міністрів вирішив вжити всіх заходів, необхідних для протистояння цим загрозам і покласти їм кінець», - було зазначено в телевізійній заяві.

Єгипетська влада також заявили, що викликають Мухаммеда Баді і двох інших лідерів руху «Братів-мусульман» до суду за звинуваченням у підбурюванні до насильства.

Цей крок, очевидно, призведе до поглиблення напруженості у відносинах між ісламістами та військовими, які скинули президента Мохамеда Мурсі 3 липня.