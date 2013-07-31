ЗМІ: Ештон не змогла умовити Мурсі відмовитися від президентства і протестів

Голова європейської дипломатії Кетрін Ештон, яка побувала днями в Єгипті і стала першою офіційною особою, що зустрілася з відстороненим від влади президентом Мухаммедом Мурсі, заявила, що обіцяла Мурсі не розголошувати деталей їхньої розмови, пише в середу інтернет-сайт єгипетської газети "Аль-Ахрам" , передає РІА Новости.

"Я пообіцяла не розголошувати зараз нашої бесіди, його слів або його точки зору, оскільки він зараз не може відповісти або спростувати будь-яких заяв", - сказала Ештон після повернення з Каїра. Вона також відмовилася назвати місце, де утримується Мурсі, пославшись на те, що погано знає Каїр і його околиці. Ештон лише повідомила, що екс-президент перебуває в доброму здоров'ї, з ним поводяться гідно, він має доступ до газет, дивиться телевізор.

Тим часом, цей візит, огорнений таємницею і фактично ніяк не прокоментований офіційною владою Єгипту, активно обговорюється в єгипетських і світових ЗМІ. Його активно коментують і лідери руху "Братів-мусульман", вихідцем з якого є відсторонений від влади Мурсі.

Так, за словами представника керівництва руху, Ештон нібито намагалася переконати екс-президента відмовитися від боротьби за владу і публічно закликати своїх прихильників залишити площі і припинити акції протесту, щоб уникнути кровопролиття. Натомість Ештон нібито пообіцяла домогтися звільнення як самого Мурсі, так і інших лідерів "Братів-мусульман". На цю пропозицію, як заявив представник руху, Мурсі відповів категоричною відмовою, підкресливши, що "бореться не за владу, а за законність і за вибір народу Єгипту".

Він також нібито повідомив Ештон, що сам хотів провести в країні референдум про продовження своїх президентських повноважень, але після проведення парламентських виборів у вересні або жовтні поточного року, "щоб не допустити в країні вакууму влади".

Президент Мурсі був повалений єгипетськими військовими 3 липня на тлі масових протестів проти його правління.