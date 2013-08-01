Спецслужби Венесуели розкрили план замаху на президента

План передбачав постріл снайпера в очільника держави, передає РІА Новости з посиланням на міністра внутрішніх справ Венесуели Мігеля Родрігеса Торреса.

"Цим ім'ям (Бейбі) вони (змовники) охрестили президента Мадуро", - наводять місцеві ЗМІ слова Торреса. Він підкреслив, що одним з головних призвідників змови був Луїс Посада Каррілес, що перебуває в США і обвинувачений Каракасом і Гаваною у тероризмі.

Про плани усунення Мадуро також нібито знали колишній президент Колумбії Альваро Урібе та гондураський політик Роберто Мічелетті, сказав голова МВС.

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Змовники планували залучити до реалізації масштабних акцій на військових об'єктах для створення паніки після вбивства Мадуро близько 400 спеціально навчених людей, однак, продовжив Торрес, їм вдалося зібрати лише 150 осіб, які були перехоплені спецслужбами.

За словами голови МВС, перша спроба замаху провалилася в квітні, після чого змовники стали готувати другу, намічену на кінець липня. Зустрічі учасників підготовки замаху проводилися в Панамі, Майамі, Боготі та Медельїні. "Мова йшла приблизно про 2,5 мільйона доларів, виділених на оплату смерті президента Мадуро", - сказав Торрес. Він додав, що, крім президента, планувалося також фізичне усунення ряду інших лідерів "чавізму".