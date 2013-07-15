Президент Венесуели про шпигування США: це не роман Оруелла, це реальність

"Потрібно бути обережними, так як американці, як повідомив Сноуден, шпигують за мобільними і звичайними телефонами, електронною поштою, BlackBerry, Twitter і Facebook, вони шпигують за всім світом, панове, за всім світом", - цитують місцеві ЗМІ слова Мадуро, повідомляє РІА Новости.

За словами президента, до цієї ситуації треба підійти більш ніж серйозно, тому що "мова йде не про роман Джорджа Оруелла, а про реальність". Одна з найбільш відомих цитат з роману-антиутопії Оруелла "1984" - "Великий брат стежить за тобою".

Мадуро зазначив, що Сполучені Штати вважають себе світовим урядом. У зв'язку з цим, нагадав він, країни Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР) прийняли на недавньому екстреному саміті заяву про неприпустимість світового шпигунства з боку США і зажадали припинити подібну практику, яка є порушенням міжнародних законів.

Деталі збору Сполученими Штатами інформації про власних громадян і іноземців розкрив екс-працівник американських спецслужб Едвард Сноуден, який втік із США. З кінця червня він знаходиться в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво" і займається пошуком країни, яка надасть йому притулок. У минулу п'ятницю він заявив про бажання попросити політичний притулок у Росії, виконавши всі умови, серед яких - не наносити збитку США.