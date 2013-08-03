Голова Аль-Каїди звинуватив США у єгипетській змові

Таку заяву, повідомляє Agence France-Presse, аль-Завахірі зробив у аудіозверненні, оприлюдненому 3 серпня.

Відсторонення президента Єгипту від влади, за словами глави Аль-Каїди, організували «хрестоносці, атеїсти та американізована армія на гроші країн Затоки і за вказівкою США».

Єгиптянин аль-Завахірі очолив Аль-Каїду після загибелі 2 травня 2011 р. Осами бен Ладена.

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Незабаром Федеральне бюро розслідувань оголосило його номером 1 у списку найбільш розшукуваних злочинців. Американська спецслужба готова віддати за його упіймання до $ 25 млн.

Аль-Завахірі розшукується з 7 серпня 1998 року в зв'язку з вибухами посольств США в Танзанії та Кенії, в результаті яких загинули більше 200 осіб. Аль-Завахірі також вважається засновником угруповання «Єгипетський ісламський джихад».