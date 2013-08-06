Міжнародна федерація журналістів відкрила сайт, присвячений безпеці працівників ЗМІ

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) відкрила сайт, присвячений безпеці працівників ЗМІ та захисту інформації.

Про це УНІАН повідомили у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України.

Як зазначається у повідомленні, веб-сайт містить портал з висвітлення всіх видів діяльності Міжнародної федерації журналістів, гарантування безпеки журналістів та боротьбі з безкарністю насильства щодо працівників засобів масової інформації.

Зокрема, на сайті представлена інформація про стратегію, програми та заходи, пов'язані з безпекою і правами журналістів, в тому числі подробиці про безпеку Міжнародного фонду МФЖ. Крім того, на сайті регулярно надаватимуться рекомендації з безпеки для журналістів, що постійно працюють або виїжджають до регіонів, в яких тривають конфлікти, політична нестабільність і спалахи захворювань, а також у місцях, де сталися стихійні лиха.

МФЖ протягом багатьох років розповсюджує широкий спектр інструментів, розроблених, щоб допомогти журналістам підготуватися для роботи в складних умовах і для захисту їхнього права на життя і фізичну безпеку, що є обов'язком урядів.

«Новий сайт буде надавати журналістам доступ до даного матеріалу, а також дасть їм можливість взяти участь у кампанії, яку ми будемо проводити від їхнього імені. Ми маємо намір зробити його якомога інтерактивнішим і високо оцінимо думки журналістів щодо послуг, які ми надаємо», - додав генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Бет Коста.