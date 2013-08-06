Міжнародна федерація журналістів відкрила сайт, присвячений безпеці працівників ЗМІ
На сайті представлена інформація про стратегію, програми та заходи.
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) відкрила сайт, присвячений безпеці працівників ЗМІ та захисту інформації.
Про це УНІАН повідомили у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України.
Як зазначається у повідомленні, веб-сайт містить портал з висвітлення всіх видів діяльності Міжнародної федерації журналістів, гарантування безпеки журналістів та боротьбі з безкарністю насильства щодо працівників засобів масової інформації.
Зокрема, на сайті представлена інформація про стратегію, програми та заходи, пов'язані з безпекою і правами журналістів, в тому числі подробиці про безпеку Міжнародного фонду МФЖ. Крім того, на сайті регулярно надаватимуться рекомендації з безпеки для журналістів, що постійно працюють або виїжджають до регіонів, в яких тривають конфлікти, політична нестабільність і спалахи захворювань, а також у місцях, де сталися стихійні лиха.
МФЖ протягом багатьох років розповсюджує широкий спектр інструментів, розроблених, щоб допомогти журналістам підготуватися для роботи в складних умовах і для захисту їхнього права на життя і фізичну безпеку, що є обов'язком урядів.
«Новий сайт буде надавати журналістам доступ до даного матеріалу, а також дасть їм можливість взяти участь у кампанії, яку ми будемо проводити від їхнього імені. Ми маємо намір зробити його якомога інтерактивнішим і високо оцінимо думки журналістів щодо послуг, які ми надаємо», - додав генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Бет Коста.