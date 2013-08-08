Повстанці заявили, що випустили в кортеж Асада кілька ракет - Дамаск спростував

Асад в результаті інциденту не постраждав. Він дістався до мечеті, де пройшла проповідь на честь свята Ураза-байрам, що знаменує кінець посту в священний місяць Рамадан. Чи загинули люди і яких збитків завдав напад, інформація поки не надходила, пише Росбалт.

За даними Al-Arabiya, кортеж Асада обстріляли дорогою в мечеть в центрі Дамаска. Як уточнює агентство Reuters з посиланням на керівництво повстанців, по кортежу було випущено кілька ракет, частина з яких досягла мети.

Офіційний же Дамаск спростовує цю інформацію.

"Новина повністю не відповідає дійсності. Президент сам вів свій автомобіль, він був присутній на службі і вітався з людьми, все в порядку", - заявив міністр інформації Омран аз-Зобі в ефірі державного телебачення, передає РІА Новости.

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Раніше повстанці заявили, що перекрили всі дороги до резиденції Асада і не пустять його кортеж до мечеті.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії триває вже більше двох років. У результаті громадянської війни, за даними ООН, загинуло вже понад 100 тисяч осіб.

Нещодавно Башар Асад заявив, що йому протистоять угрупування терористів і ніяких переговорів з опозицією вести не слід, окрім як за допомогою "залізного кулака".