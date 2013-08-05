Асад заявляє, що з опозицією він домовлятиметься лише «залізним кулаком»

Асад заявив у Дамаску, що йому протистоять "терористичні угрупування" і він не думає, що «нормальна людина може вважати, що з тероризмом можна домовлятися», пише Радіо Свобода.

«Тероризм і політика – це повні протилежності. Не може бути політичних дій і прогресу в політичному плані, поки тероризм діє всюди. Тероризм треба подолати, щоб політика могла рухатися в правильному напрямку», – сказав Асад.

Він назвав Національну коаліцію сирійських революційних і опозиційних сил «провалом, не здатним відіграти якусь роль» у вирішенні сирійської кризи.

Як повідомляв УНІАН, Росія і західні країни домовились активізувати мирні переговори з врегулювання конфлікту в Сирії і спонукати сторони сісти за стіл переговорів у рамках міжнародної конференції в Женеві.