Асад заявляє, що з опозицією він домовлятиметься лише «залізним кулаком»
Президент Сирії Башар Асад заявляє про неможливість політичного діалогу з повстанцями і закликає боротися з ними «залізним кулаком».
Асад заявив у Дамаску, що йому протистоять "терористичні угрупування" і він не думає, що «нормальна людина може вважати, що з тероризмом можна домовлятися», пише Радіо Свобода.
«Тероризм і політика – це повні протилежності. Не може бути політичних дій і прогресу в політичному плані, поки тероризм діє всюди. Тероризм треба подолати, щоб політика могла рухатися в правильному напрямку», – сказав Асад.
Він назвав Національну коаліцію сирійських революційних і опозиційних сил «провалом, не здатним відіграти якусь роль» у вирішенні сирійської кризи.
Як повідомляв УНІАН, Росія і західні країни домовились активізувати мирні переговори з врегулювання конфлікту в Сирії і спонукати сторони сісти за стіл переговорів у рамках міжнародної конференції в Женеві.