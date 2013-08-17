Тимчасовий уряд Єгипту хоче розпустити організацію «Брати-мусульмани»

Як повідомив речник єгипетського урядую, пропозицію прем’єра про розпуск Братів-Мусульман розглядають профільні міністри, повідомляє Euronews.

Беблаві висловив свою пропозицію міністру з питань соціальної політики, відомство якого відповідає за діяльність неурядових організацій в Єгипті.

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За словами речника уряду Шеріфа Шавкі, пропозиція ретельно вивчається.

Як повідомляв УНІАН, саме органіхзація "Брати-мусульмани", яка є близькою до екс-президента Єгипту Мохаммеда Мурсі, після його відсторонення від влади почала чинити опір такому кроку. Організацію вивела на вулиці міст Єгипту багатотисячні акції протесту.

Тимчасовий уряд країни запровадив надзвичайний стан та комендантську годину, але й це не зупинило прихильників екс-президента. Зокрема, учора по всій країні проводилась акція "День гніву", яка тепер переросла у "Тиждень гніву". У ході вчорашньої акції був убитий син верховного духовного керівника "Братів-мусульман" Мухаммеда аль-Бадіа Омар.