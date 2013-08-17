Сина верховного релігійного лідера Братів-мусульман застрелили в Каїрі

Син верховного наставника організації ' Брати-мусульмани'' Мухаммеда аль-Бадіа помер від кульового поранення, отриманого ним у оточеній силовиками мечеті Аль-Фатх у центрі Каїра, про це повідомляється на офіційному сайті Партії свободи і справедливості, передає РІА Новости.

Зазначається, що Омар аль-Бадіа - інженер за професією, брав участь в акціях протесту, що проводилися ісламістами в п'ятницю і вилилися в зіткнення з поліцією по всій країні. Найбільш запеклі сутички відбулися біля мечеті Аль-Фатх на каїрській площі Рамзес, що стала головним оплотом опозиціонерів після того, як армія і поліція із застосуванням вогнепальної зброї розігнали їх маніфестації та мітинги.

На даний момент мечеть оточена і численні прихильники поваленого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі відмовляються залишати її стіни. Більше силовиків вони побоюються городян, що оточили мечеть, - противників ісламістів, які, озброївшись ножами, камінням і палицями, збираються в дружини і нападають на них.

У мечеті розгорнуть госпіталь. Сюди ж весь вчорашній день привозили тіла загиблих. "У нас тут 65 трупів, і ми надали допомогу 2 тисячам постраждалих", - сказав РІА Новости один з працюючих в мечеті медиків.

Ісламістська опозиція оголосила п'ятницю "днем гніву" і закликала своїх прихильників вийти на "марш мільйонів". За офіційними даними, число ісламістів і представників силових структур, які загинули в зіткненнях по всій країні, перевищила 90 осіб. Після розгону мітингів і ходи лідери ісламістів пообіцяли продовжити акції протесту.