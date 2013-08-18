Рівень води в Амурі досяг історичного максимуму

Рівень води на річці Амур біля Хабаровська (Російська федерація) в неділю досяг історичного максимуму в 642 сантиметри, повідомив на прес-конференції заступник начальника управління цивільного захисту уряду краю Євген Кузьмін, - інформує РІА Новости.

"Ми сьогодні досягли історичного максимуму - 642 сантиметри, останній такий був зафіксований 1897. Рівень буде підніматися, за прогнозами, до 7 метрів", - сказав Євген Кузьмін.

Він повідомив, що в даний час підтоплені ділянки в місті Хабаровську, Хабаровському, Нанайському, Комсомольському та Амурському районах. Він зазначив, що з урахуванням прогнозу, в зону підтоплення в краї можуть потрапити близько 30-35 тисяч осіб.

У разі погіршення обстановки в краї будуть розгорнуті 55 евакуаційних пунктів.

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Зараз для захисту житлових будинків від повені зводяться дамби в Хабаровську.

Паводок на російському Далекому Сході може припинитися до початку-середині вересня, розвиток ситуації залежатиме від "поведінки" тихоокеанських тайфунів, заявляв глава Росгідромету Олександр Фролов.

Тим часом синоптики прогнозували, що у вихідні 17-18 серпня в Примор'ї випаде до половини місячної норми опадів у зв'язку із наступом на край зливового циклона.