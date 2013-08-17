Через розлив Амура в Росії доведеться евакуювати 100 тисяч людей

До 100 тисяч жителів Амурської і Єврейської автономної областей і Хабаровського краю Росії може бути евакуйовано через паводкову ситуацію.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це сказав міністр РФ з розвитку Далекого Сходу Віктор Ішаєв.

"Головне наше завдання - не налякати і створити паніку, а прорахувати найжорсткіші варіанти", - зазначив він.

У цілому, прогнози гідрологів про великий приплив води в Амур з інших річок поки що не виправдовуються, наголосив Ішаєв під час відвідування Бурейської ГЕС.

За словами повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі, Бурейська ГЕС працює в штатному режимі, рівень скиду води з водосховища перебуває в межах 3 тис. кубометрів за секунду, що не є критичним для населених пунктів.

"Ми розраховуємо, що до кінця серпня погода поліпшиться. ГЕС і сьогодні регулює гідрологічну ситуацію", - зазначив Ішаєв, наголосивши, що "критичного становища на станції немає, запас міцності є".