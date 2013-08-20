У Єгипті дорогою до в'язниці вбили 36 затриманих прихильників Мурсі

Про це повідомила сама єгипетська поліція.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту твердить, що заарештовані взяли заручником офіцера супроводу, що змусило силовиків витруїти їх сльозогінним газом, повідомляє Euronews.

За іншими повідомленнями, біля в‘язниці почалися сутички силовиків із бойовиками, а в‘язні потрапили під вогонь, намагаючись втекти.

Як повідомляв УНІАН, країни Заходу піддали різкій критиці дії влади Єгипту, зокрема, розгони мітингів і демонстрацій в Каїрі й інших провінціях країни, що супроводжувалися жертвами і арештами. Від початку заворушень у країні загинули уже більше 800 людей.