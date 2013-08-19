ЗМІ: Євросоюз має намір заборонити постачання зброї до Єгипту

Про таке рішення Євросоюзу щодо Єгипту повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на високопоставлене дипломатичне джерело в Брюсселі.

"Зараз розглядаються кілька варіантів, які включають заборону на поставки летального зброї і військової техніки, а також обладнання та засобів, які можуть бути використані для внутрішніх репресій", - повідомив дипломат.

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За словами співрозмовника агенства, заборону на постачання зброї та спецзасобів повинна "послати гранично тимчасовому уряду Єгипту зрозумілий сигнал - насильство має негайно припинитися".

Для розгляду цього питання, як передає джерело, цього тижня повинна пройти екстрена зустріч глав МЗС країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, країни Заходу піддали різкій критиці дії влади Єгипту, зокрема, розгони мітингів і демонстрацій в Каїрі й інших провінціях країни, що супроводжувалися жертвами і арештами.

У ЄС заявили, що найближчими днями планують переглянути відносини з Єгиптом, а раніше президент США Барак Обама дав вказівку всім профільним урядовим відомствам переглянути програму щорічної військової допомоги на 1,3 млрд дол, яку країна надає Каїру. Крім цього Вашингтон оголосив про скасування спільних військових навчань в Єгипті.