Екс-керівники затопленого Кримська отримали до 6 років колонії

Абінський районний суд Краснодарського краю в середу засудив до різних термінів чотирьох чиновників, обвинувачених у недбалості при повені в Кримську, передає кореспондент РІА Новости із зали суду.

Так, екс-голову Кримська Володимира Улановського суд засудив до 3,5 років колонії-поселення, екс-главу Кримського району Василя Крутька - до шести років колонії-поселення.

Колишнього заступника керівника управління з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Кримського району Віктора Жданова засудили до 4,5 років колонії-поселення.

Екс-глава Нижньобаканського сільського поселення Ірина Рябченко отримала 3,5 роки позбавлення волі умовно.

За версією слідства, обвинувачені не вжили заходів щодо попередження та зменшення можливого збитку від стихійного лиха. Крім того, за версією слідства, Крутько, Улановський і Рябченко дали вказівки підлеглим скласти документи, що підтверджують їх нібито своєчасні дії в цій ситуації. Жданов також звинувачується в замаху на шахрайство - за даними слідства, обвинувачений вписав свою адресу в список будинків, постраждалих від повені, хоча його житло не знаходилося в зоні підтоплення і не було пошкоджено.