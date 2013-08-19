Суд визнав винними керівників затопленого Кримська

Відповідне рішення ухвалив суд, що розглядає справу про повінь, в результаті якого загинули 156 осіб.

Суддя зачитує обвинувальний вердикт щодо колишнього голови адміністрації Кримського району Василя Крутька, колишнього мера Кримська Володимира Улановського, колишнього в.о. керівника управління з попередження НС і цивільного захисту Кримського району Віктора Жданова і екс-глави адміністрації Нижньобаканського сільського поселення Ірини Рябченко, повідомляє Росбалт.

На думку суду, Крутько повинен був організувати роботу з попередження НС, контролювати служби, проводити заходи з цивільної оборони, підтримувати в робочому стані об'єкти оповіщення про НС тощо.

"Однак Крутько внаслідок невиконання своїх обов'язків ... не вжив відповідних заходів під час повені", - вважає суд.

Усіх чотирьох підсудних звинувачують за ст.293 КК РФ (халатність). Крутьку, Улановському і Рябченку інкримінують також службовий підлог (ст.292 КК РФ), а Жданову - замах на шахрайство при отриманні виплат (ч.3 ст.30, ст.159 КК РФ).