ЗМІ: Обама поки не прийняв рішення щодо удару по Сирії

Президент США Барак Обама на даний момент не прийняв рішення щодо нанесення військового удару по Сирії у зв'язку з ймовірною хіматакою під Дамаском.

На тему: Захід готується до бомбардування сирійських урядових військ

Про це повідомляє у вівторок РІА Новости за інформацією Рейтер з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

Раніше телеканал NBC News з посиланням на джерело в американському уряді повідомило, що повітряні удари по території Сирії можуть бути нанесені вже в четвер, 29 вересня.

Як зазначалося в повідомленні, удари можуть наноситися протягом трьох днів і будуть точковими. У вівторок західні країни повідомили сирійську опозицію про можливість нанесення ударів по Сирії найближчими днями. Опозиція передала список імовірних цілей для повітряних ударів. Як передає агентство Рейтер, мотивом для їх нанесення стане запобігання подальшому використанню хімічної зброї.

Глава МЗС Сирії Валід Муаллем на прес-конференції у вівторок заявив, що вважає, що в даний час США не збираються вживати силових дій стосовно Дамаска. Раніше представник держдепартаменту Марі Харф повідомила, що влада США розглядає цілий ряд можливих варіантів дій у Сирії, в тому числі силовий. У той же час офіційний представник Білого Дому Джей Карні сказав у понеділок, що сирійський конфлікт не може бути врегульований військовим шляхом.