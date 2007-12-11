Техногенне лихо сталося на північ від Варшави

З підводного трубопроводу, прокладеного по дну річки Вісла, витекло кілька тонн дизельного пального. Утворилася пляма завширшки 300 метрів і завдовжки кілька кілометрів. Наслідки аварії усувають.

Пожежники і рятувальники намагаються перекрити річку поблизу міста Торунь надувною греблею, щоб не допустити руху плями за течією.

ICTV