Техногенне лихо сталося на північ від Варшави
08:59, 11 грудня 2007Світ
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У Віслу витекло кілька тонн дизельного пального
З підводного трубопроводу, прокладеного по дну річки Вісла, витекло кілька тонн дизельного пального. Утворилася пляма завширшки 300 метрів і завдовжки кілька кілометрів. Наслідки аварії усувають.
Пожежники і рятувальники намагаються перекрити річку поблизу міста Торунь надувною греблею, щоб не допустити руху плями за течією.
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