Техногенне лихо сталося на північ від Варшави

08:59, 11 грудня 2007
Світ
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У Віслу витекло кілька тонн дизельного пального

З підводного трубопроводу, прокладеного по дну річки Вісла, витекло кілька тонн дизельного пального. Утворилася пляма завширшки 300 метрів і завдовжки кілька кілометрів. Наслідки аварії усувають.

Пожежники і рятувальники намагаються перекрити річку поблизу міста Торунь надувною греблею, щоб не допустити руху плями за течією.

ICTV 

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