Росія "забракувала" білоруську "молочку"

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

На тему: Білорусь продовжує «випробовувати» цукерки Roshen

Як наголошується в повідомленні, «Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що залишається стурбованість щодо якості та безпеки харчової продукції Республіки Білорусь. Лише у Московській області за останній час з 240 зразків харчової продукції Республіки Білорусь, дослідженої в лабораторіях Росспоживнагляду, 72 зразки (30%) не відповідали вимогам за показниками якості та безпеки».

За даними Росспоживнагляду, «особливо викликає побоювання молочна продукція, вироблена в Республіці Білорусь. Так, з 83 досліджених зразків масла солодко-вершкового несолоного класичної та зниженої жирності 39 зразків не відповідали вимогам щодо масложирового складу, з 9 проб питного молока 2 не відповідали вимогам за мікробіологічними показниками, з 15 проб сухого молока 9 не відповідали вимогам за мікробіологічними і санітарно-хімічними показниками, зокрема за вмістом антибіотиків».

«Дані факти свідчать про ослаблення контролю в Республіці Білорусь за якістю і безпекою харчових продуктів», - наголошується в повідомленні.

«Незважаючи на проведені 8 серпня 2013 року переговори з делегацією Республіки Білорусь на чолі із заступником Прем'єр-міністра Республіки Білорусь М.І. Русим з питань взаємодії сторін у рамках Угоди Митного союзу щодо санітарних заходів і захисту прав споживачів Росспоживнагляд не бачить позитивних результатів за даним напрямом роботи. Росспоживнагляд продовжує здійснювати контроль за харчовою продукцією, зокрема виробленою в Республіці Білорусь», - наголошується в повідомленні.