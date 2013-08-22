Білорусь продовжує «випробовувати» цукерки Roshen

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держстандарту Білорусі.

«Інспектори держнагляду приділяють велику увагу показникам якості, безпеки продукції, її маркування. Це дотримання термінів придатності реалізованих солодощів, надання споживачеві повної інформації про товар, наявність документів, що підтверджують безпечність та якість продукції, і інші показники », - підкреслили в прес-службі.

У Держстандарті відзначили, що для виявлення невідповідностей та отримання достовірних результатів застосовуються як візуальні способи контролю, так і інструментальні - шляхом відбору проб і проведення випробувань.

На тему: Прасолов: Росія не підтвердила наявність токсичних речовин в продукції «Рошен»

Наглядові заходи здійснюються по всій Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив постачання всіх видів кондитерських виробів у Росію. На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд буде здійснювати контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів.

До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест», м. Київ).