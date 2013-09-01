Сирія здатна протистояти зовнішній агресії - Асад

Про це заявив сьогодні президент Сирії Башар Асад на сирійському державному телебаченні, повідомляє РІА Новости.

"Сирія, її стійкий народ і доблесна армія здатні протистояти будь-якій зовнішній агресії, так само як щодня протистоїть внутрішній агресії й перемагає, що в кінцевому підсумку приведе до встановлення стабільності на всій території країни", - сказав Асад.

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Президент США Барак Обама раніше надав формальний запит у палати представників і сенату на схвалення військової операції в Сирії. Необхідність військового удару обґрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади, яка, як вважає Вашингтон, застосувала хімзброю проти мирних жителів, є порушенням міжнародних норм, зокрема, конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН.