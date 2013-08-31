Сирія готова до атаки Заходу в будь-який момент

«Ми очікуємо нападу в будь-який момент, і ми готові в будь-який момент завдати удару у відповідь», заявив 31 серпня агентству France- Presse неназваний представник сирійської служби безпеки, передає Лента.ру.

Раніше в суботу Сирію покинули інспектори ООН, які займалися розслідуванням обставин хімічної атаки в околицях Дамаску 21 серпня. Їх висновки поки невідомі, проте американська розвідка стверджує , що відповідальність за застосування хімічної зброї лежить на режимі Башара Асада. У результаті атаки загинули близько півтори тисячі мирних жителів.

Адміністрація Барака Обами вже заявила, що має намір провести обмежену військову операцію проти Сирії , втім президент США ще не прийняв остаточного рішення щодо цього. Керівництво Пентагону заявляло , що піде на військову операцію в Сирії тільки в складі міжнародної коаліції. Однак від участі в інтервенції вже відмовилися Великобританія, Німеччина та інші країни - учасниці НАТО.