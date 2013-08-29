Асад: Протистояння з Заходом увійде в історію, і ми вийдемо переможцями

Про це пише сьогодні ліванська газета "Аль - Ахбар " , яка має тісний контакт з керівництвом арабської республіки .

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"З початку кризи , як ви добре знаєте , ми чекаємо моменту, коли в нашу справу втрутиться істинний ворог. Я впевнений , що у вас високий моральний дух і ви в повній готовності до того, щоб стримати будь-яку агресію і захистити батьківщину" , - наводить видання слова голови арабської республіки, сказані у відповідь на заяви деяких західних країн, що оголосили про готовність завдати удару по Сирії , повідомляє ИТАР -ТАСС.

При цьому газета не уточнює, коли саме Асад провів зустріч з воєначальниками .

"Це буде історичне протистояння, і ми вийдемо переможцями " , - сказав президент САР .

Сирійська опозиція раніше повідомляла про виведення підрозділів армії країни з місць постійної дислокації в районі міжнародного аеропорту Дамаска і військових баз в околицях сирійської столиці.

Як передає арабський телеканал "Аль-Арабія", пересування військ пов'язані з підготовкою збройних сил Сирії до можливого військового вторгнення.

Як повідомив британській газеті "Гардіан" один з офіцерів бази ППО, розташованої під Дамаском, ВПС Сирії готові використовувати льотчиків-камікадзе для відбиття можливого нападу з боку США і їх союзників.