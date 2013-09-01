Саудівська Аравія закликала арабські країни підтримати опозицію в Сирії
19:49, 01 вересня 2013Світ
651 0
Голова МЗС Саудівської Аравії Сауд аль-Фейсал в неділю закликав арабські держави надати підтримку сирійській опозиції, яка веде збройну боротьбу з силами президента Башара Асада.
Саудівська Аравія закликала арабів виступити проти Асада
Коментар посадовця пролунав на прес-конференції в Каїрі перед зустріччю голів МЗС Ліги арабських держав (ЛАД) щодо ситуації в Сирії, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Нагадаємо, чергове загострення обстановки в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter