Саудівська Аравія закликала арабські країни підтримати опозицію в Сирії

Коментар посадовця пролунав на прес-конференції в Каїрі перед зустріччю голів МЗС Ліги арабських держав (ЛАД) щодо ситуації в Сирії, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Нагадаємо, чергове загострення обстановки в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.