Лаврова не переконали дані США про використання хімзброї у Сирії

«Нам показували якісь викладки, які не містили нічого конкретного: ні географічних координат, ні імен, жодних змістовних доказів, що проби було взято професіоналами. Ніде не містилося жодних коментарів, що численні експерти ставлять під сумнів ті відеокадри, які плавають по Інтернету, - заявив у понеділок глава МЗС, виступаючи в МГІМО.

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За словами Лаврова, надати конкретні докази західні країни відмовляються, посилаючись на секретність інформації, передає РІА Новости.

«Те, що нам показували і раніше, і останнім часом наші американські партнери, також як британські і французькі, нас абсолютно не переконує. Там немає фактів, там є тільки розмови про те, що ми знаємо напевне. А коли ми просимо підтверджень детальніших, кажуть: "Ви знаєте, це все секретно, тому показати не можемо". Отже, немає таких фактів", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула обвинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб.

Минулого тижня президент США Барак Обама заявив, що поки що не прийняв рішення щодо Сирії, проте розглядає можливість «обмеженого вузькоспрямованого акту». Держсекретар США Джон Керрі повідомляв, що планована відповідь США на застосування хімічної зброї в Сирії буде обмеженою, а загальне вирішення конфлікту повинно бути політичним.

Водночас від участі в можливій інтервенції до Сирії вже відмовилися Великобританія, Німеччина, Канада і ряд інших країн-учасниць НАТО.

Президент країни Франсуа Олланд заявив, що Франція може взяти участь у військовій операції в Сирії навіть незважаючи на рішення парламенту Великобританії не брати участі в конфлікті.