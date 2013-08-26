Лавров переконував Керрі утриматись від війни у Сирії

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС Росії за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з Державним секретарем США Дж.Керрі, в ході якої обговорювалася ситуація навколо Сирії.

«Лавров також привернув увагу співрозмовника до вкрай небезпечних наслідків можливої нової збройної інтервенції для всього регіону Близького Сходу і Північної Африки, де гостро позначається вплив дестабілізуючих процесів, які все ще переживають такі країни, як Ірак і Лівія», - йдеться в повідомленні

Російським міністром було підкреслено, що офіційні заяви про готовність збройних сил США «втрутитися» в сирійський конфлікт, які звучать останніми днями з боку Вашингтона, сприйняті в Москві з глибокою тривогою.

«Враження таке, що певні кола, в т.ч. ті, які дедалі активніше закликають до військової інтервенції «в обхід ООН», відверто намагаються перекреслити спільні російсько-американські зусилля останніх місяців щодо скликання міжнародної конференції з мирного врегулювання кризи», - заявляють у МЗС РФ.

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У російських дипломатів особливий подив викликають посилання окремих представників Адміністрації на нібито «доведеність» причетності уряду Сирії до інциденту минулого тижня в Східній Гуті з можливим застосуванням хімзброї. В зв`язку з цим російська сторона закликала утриматися від лінії силового тиску на Дамаск, не піддаватися на провокації і прагнути сприяти створенню нормальних умов для того, щоб місія хімекспертів ООН, яка знаходиться зараз у країн, мала можливість провести ретельні, об`єктивні й неупереджені розслідування на місцях. Це набуває особливої актуальності в світлі багатьох свідчень того, що інцидент у Східній Гуті став результатом інсценування непримиренної опозиції з метою звинуватити в усьому офіційний Дамаск.

У повідомленні наголошується, що Керрі обіцяв уважно вивчити аргументи російської сторони.

Міністри домовилися продовжити контакти щодо всіх аспектів сирійської кризи вже найближчим часом.

Раніше президент США Барак Обама у п`ятницю в інтерв`ю телеканалу CNN висловився проти військового втручання в ситуацію в Сирії без мандата ООН. Проте, американський лідер заявив, що США не чекають співпраці режиму Башара Асада з світовою спільнотою, у зв`язку з чим Америка постарається змістити сирійського лідера.

Одночасно глава Міноборони США заявив, що його відомство готове «до будь-якого варіанту розвитку подій».