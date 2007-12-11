Путін проти прямого втручання держави в економіку

Президент Росії Володимир Путін висловився проти прямого втручання держави в економіку. Таку заяву він зробив на зустрічі з членами президії правління Торговельно-промислової палати (ТПП), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Вісті". За словами В.Путіна, створення держкорпорацій в Росії - не самоціль, вони створюються лише для того, щоб "позначити напрям розвитку тих сфер, куди сам бізнес йде неохоче". Держава не збирається "вічно тримати ці держкорпорації", заявив В.Путін, не створюватиме "державний капіталізм" і не дозволить державним корпораціям монополізувати всі сфери економіки.

Він також додав, що Росія має намір залучати приватний бізнес у держкорпорації. У деяких з них, за словами президента, недержавним інвесторам може бути відданий навіть контрольний пакет акцій. Це можливо після того, як держкорпорації зміцніють.

Президент також погодився з тим, що держава почала більше уваги приділяти так званому реальному секторові економіки. Але водночас В.Путін додав, що держава не втручатиметься безпосередньо. "Треба прагнути концентрувати зусилля держави на розвитку інфраструктури", - зазначив російський лідер.