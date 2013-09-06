У перший день саміту G20 журналісти з'їли 26 тонн продуктів

Він зазначив, що на сьогодні видано 1401 акредитаційний бедж, всього акредитовано 1882 журналіста, пише ИТАР-ТАСС.

Пєсков звернув увагу, що транспортування преси здійснюється по воді.

"Що дуже приємне проведення часу, після напруженої роботи в прес-центрі. Так от на цей момент відбулося 104 рейси метеора", - додав він, уточнивши, що кожен метеор за день "пробігає по воді близько 100 км".

"У ресторані за день обслужили 1500 осіб. 26 тонн вихідних продуктів", - продовжив Пєсков. "Їсте багато", - пожартував прес-секретар президента.

Він нагадав, що перша "обкатка" Стрельни проходила в 2006 році, коли був саміт G8. "Зараз все організовано набагато краще", - зазначив Пєсков.