У перший день саміту G20 журналісти з'їли 26 тонн продуктів
03:38, 06 вересня 2013Світ
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За перший день саміту G20 журналісти з'їли 26 тонн продуктів, розповів пресі на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У перший день саміту G20 у ресторані за день обслужили 1500 осіб / Фото: g20.org
Він зазначив, що на сьогодні видано 1401 акредитаційний бедж, всього акредитовано 1882 журналіста, пише ИТАР-ТАСС.
Пєсков звернув увагу, що транспортування преси здійснюється по воді.
"Що дуже приємне проведення часу, після напруженої роботи в прес-центрі. Так от на цей момент відбулося 104 рейси метеора", - додав він, уточнивши, що кожен метеор за день "пробігає по воді близько 100 км".
"У ресторані за день обслужили 1500 осіб. 26 тонн вихідних продуктів", - продовжив Пєсков. "Їсте багато", - пожартував прес-секретар президента.
Він нагадав, що перша "обкатка" Стрельни проходила в 2006 році, коли був саміт G8. "Зараз все організовано набагато краще", - зазначив Пєсков.
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