США і Великобританія зламали систему шифрування, яка захищає особисті дані

Про це пише 5 вересня газета The Guardian з посиланням на документи, надані колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом .

При цьому, за даними газети, Агентство національної безпеки США (АНБ ) не тільки зламує існуючі шифри з використанням суперкомп'ютерів, але також, завдяки таємному співпраці з IT - компаніями та інтернет-провайдерами , виявляло вразливі місця в механізмах шифрування, а крім того, послаблювало міжнародні стандарти в цій області , передає Лента.ру. Як повідомляє видання , десятирічна програма Агентства національної безпеки США ( АНБ) зробила прорив у 2010 році , коли спецслужбі вдалося зібрати « величезну кількість даних ».

При цьому щорічний бюджет секретної програми АНБ , яку сама спецслужба характеризує як «ключ до необмеженого доступу та використання кіберпростору для США », оцінюється, згідно з документами, в 250 мільйонів доларів. Крім АНБ , в програмі брав участь Центр урядового зв'язку ( Government Communications Headquarters , GCHQ ) - британська спецслужба , відповідальна за радіоелектронну розвідку і захист інформації державних органів. За інформацією The Guardian , вона розробляла способи зломів зашифрованих даних, що проходять через Hotmail , Google, Yahoo і Facebook.