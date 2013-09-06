Поліція Нідерландів мобілізувала щурів на боротьбу з злочинністю

Поліцейські кажуть, що у цих гризунів дуже добре розвинений нюх, що допомагає легше і швидше знаходити підозрюваних з вогнепальною зброєю, повідомляє Euronews.

Ефективність даного методу, за словами місцевих експертів, становить від 95 до 100 відсотків.