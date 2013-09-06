Поліція Нідерландів мобілізувала щурів на боротьбу з злочинністю
10:57, 06 вересня 2013Світ
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Голландська поліція мобілізувала щурів на боротьбу зі злочинністю. У Роттердамі їх використовують для виявлення слідів пороху.
У щурів добре розвинений нюх / Фото: dic.academic.ru
Поліцейські кажуть, що у цих гризунів дуже добре розвинений нюх, що допомагає легше і швидше знаходити підозрюваних з вогнепальною зброєю, повідомляє Euronews.
Ефективність даного методу, за словами місцевих експертів, становить від 95 до 100 відсотків.
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