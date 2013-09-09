Карні: Білий дім продовжить домагатися дозволу Конгресу на удар по Сирії

Про це заявив журналістам у понеділок прес-секретар Білого дому Джей Карні.

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”Будучи залученими в дискусії з Росією, ми продовжимо працювати з Конгресом”, - сказав Карні, відповідаючи на запитання журналіста, чи погодиться Білий дім затримати можливу операцію внаслідок російських пропозицій.

”Є заява російського міністра закордонних справ і відповідь сирійського міністра закордонних справ. Ми збираємося їх вивчити і спілкуватися з росіянами та іншими на цю тему, але ми повинні продовжувати тиснути на режим Асада і загрожувати військовими діями з боку США, оскільки саме ця загроза призвела до цієї пропозиції. Я думаю, що це очевидно всім, хто спостерігав за нами”, - сказав Карні.

Президент США Барак Обама зажадав дозволу конгресу на проведення військової операції по Сирії у відповідь за можливе застосування хімзброї сирійською владою 21 серпня.