Apple представила iPhone 5S і iPhone 5C (фото)

iPhone 5C, на відміну від апаратів минулих поколінь, буде поставлятися в корпусах п'яти кольорів - зеленого, жовтого, синього, червоного і білого. Корпус виготовлений з пластику.

Як і iPhone 5, представлений в 2012 році, новий смартфон використовує процесор Apple A6, з 4-дюймовим екраном і 8-мегапіксельною камерою і підтримує мережі LTE, повідомляє Lenta.ru.

Смартфон з операторським контрактом в США буде коштувати від 99 доларів (16-гігабайтна модель) до 199 (32-гігабайтна модель) доларів. Ціна на чохол складе 29 доларів.

iPhone 5S, як і три попередні апарати Apple, буде виготовлений зі скла і алюмінію. Він буде представлений в корпусах чорного, срібного та золотого кольорів.

У смартфоні використовується процесор Apple A7, який є 64-розрядним. Раніше Apple застосовувала у своїх пристроях тільки 32-розрядні процесори.