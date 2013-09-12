Дамаск направив в ООН документи про приєднання до конвенції щодо хімзброї

В ООН пояснили, що в даний час документ перекладається, тому повністю про його зміст можна буде говорити пізніше. У той же час, в організації вже зараз заявили, що отримання листа формально запускає процес приєднання Сирії до конвенції.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

Раніше 12 вересня повідомлялося, що необхідні для приєднання до угоди документи будуть «найближчим часом» спрямовані в ООН, заявляв президент Сирії Башар Асад.

Сирійська влада погодилися передати наявну в країні хімічну зброю під міжнародний контроль з наступним його знищенням у відповідь на відповідну пропозицію російського МЗС, зроблену на початку вересня. Москва, у свою чергу, виступила з цією ініціативою після заяви Держсекретаря США Джона Керрі про те, що роззброєння Дамаска може запобігти удару американських військ по Сирії.

Конвенція ООН про заборону хімічної зброї набула чинності в 1997 році. Її підписанти зобов'язуються знищити всі наявні у них під контролем запаси хімзброї, а також відмовитися від її виробництва і застосування в майбутньому.

До теперішнього часу повноправними учасницями конвенції є 189 країн-членів ООН, ще дві держави, Ізраїль і М'янма, підписали, але не ратифікували її. Крім Сирії, досі не підписали документ Єгипет, Південний Судан, КНДР і Ангола.