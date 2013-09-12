Дамаск направив в ООН документи про приєднання до конвенції щодо хімзброї
Влада Сирії направила в Організацію Об'єднаних Націй документ, що стосується приєднання країни до конвенції із заборони хімічної зброї.
В ООН пояснили, що в даний час документ перекладається, тому повністю про його зміст можна буде говорити пізніше. У той же час, в організації вже зараз заявили, що отримання листа формально запускає процес приєднання Сирії до конвенції.
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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.
Раніше 12 вересня повідомлялося, що необхідні для приєднання до угоди документи будуть «найближчим часом» спрямовані в ООН, заявляв президент Сирії Башар Асад.
Сирійська влада погодилися передати наявну в країні хімічну зброю під міжнародний контроль з наступним його знищенням у відповідь на відповідну пропозицію російського МЗС, зроблену на початку вересня. Москва, у свою чергу, виступила з цією ініціативою після заяви Держсекретаря США Джона Керрі про те, що роззброєння Дамаска може запобігти удару американських військ по Сирії.
Конвенція ООН про заборону хімічної зброї набула чинності в 1997 році. Її підписанти зобов'язуються знищити всі наявні у них під контролем запаси хімзброї, а також відмовитися від її виробництва і застосування в майбутньому.
До теперішнього часу повноправними учасницями конвенції є 189 країн-членів ООН, ще дві держави, Ізраїль і М'янма, підписали, але не ратифікували її. Крім Сирії, досі не підписали документ Єгипет, Південний Судан, КНДР і Ангола.