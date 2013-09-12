Війна проти Сирії знищить весь регіон - Асад

”Я думаю, що будь-яка війна проти Сирії стане війною, яка знищить весь регіон, і Близький Схід увійде в смугу проблем і нестабільності на десятки років, з цим зіткнуться і прийдешні покоління”, - сказав він.

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Також Асад вважає, що інцидент із застосуванням хімічної зброї під Дамаском 21 серпня був провокацією США, передає РІА «Новости».

За його словами, погрози військовій інтервенції останніх днів ”базувалися на провокації, її було влаштовано із застосуванням хімічної зброї в передмісті Дамаска - Аль-Гуті, а провокацію реалізувало керівництво США”.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Сирії перейшла в критичну фазу 21 серпня, коли з`явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї під час операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, про декілька тисяч потерпілих. Західні країни, включаючи США і Велику Британію, скористалися цією непідтвердженою інформацією, і відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.