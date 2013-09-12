У Асада є 10 днів для передачі паперів щодо приєднання до конвенції з хімзброї - Керрі

”У них (сирійської влади) залишилося 10 днів на винесення пропозиції щодо технічних робіт з передачі хімічної зброї під контроль міжнародного співтовариства”, - сказав він.

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Сирія готова дотримуватися міжнародної конвенцію щодо заборони хімічної зброї, йдеться у листі, направленому сирійським урядом генеральному секретарю ООН, пише РІА «Новости».

Згідно з документом Сирія погоджується виконувати положення конвенції до приєднання до неї. В даний час Сирія не є учасником конвенції.

В ООН пояснили, що в даний час документ перекладається, тому повністю про його зміст можна буде говорити пізніше. У той же час, в організації вже зараз заявили, що отримання листа формально запускає процес приєднання Сирії до конвенції.