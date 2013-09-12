У Асада є 10 днів для передачі паперів щодо приєднання до конвенції з хімзброї - Керрі
У Дамаска залишилося 10 днів для передачі всіх документів щодо приєднання до конвенції про заборону хімзброї, заявив сьогодні держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Ларовим в Женеві.
”У них (сирійської влади) залишилося 10 днів на винесення пропозиції щодо технічних робіт з передачі хімічної зброї під контроль міжнародного співтовариства”, - сказав він.
На тему: У Сирії розгорілася справжня битва з бойовиками за християнське місто
Сирія готова дотримуватися міжнародної конвенцію щодо заборони хімічної зброї, йдеться у листі, направленому сирійським урядом генеральному секретарю ООН, пише РІА «Новости».
Згідно з документом Сирія погоджується виконувати положення конвенції до приєднання до неї. В даний час Сирія не є учасником конвенції.
В ООН пояснили, що в даний час документ перекладається, тому повністю про його зміст можна буде говорити пізніше. У той же час, в організації вже зараз заявили, що отримання листа формально запускає процес приєднання Сирії до конвенції.