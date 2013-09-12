У Сирії розгорілася справжня битва з бойовиками за християнське місто

18:41, 12 вересня 2013
Політика
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Сирійська армія веде інтенсивний бій з бойовиками, що засіли в християнському місті Маалюля в 50 км від Дамаску. Військові також підтягують до міста підкріплення.

вид на християнське місто Маалюль, syrianews.cc

"В небі над містом курсують вертольоти, які завдають ракетних ударів по позиціях бойовиків. Чути розриви снарядів, всюди клуби диму" - повідомляє ІТАР- ТАСС з посиланням на свого спецкора, що опинився на місці події.

Як розповів журналістам місцевий житель Ідріс, угруповання "Фронт ан- Нусра" захопило місто, чиє населення становить близько п'яти тисяч осіб, 9 вересня.

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"На 15 військових джипах в Маалюль в'їхали близько 1,5 тисячі бойовиків, які оточили монастир і замінували головну дорогу до храму. Протягом чотирьох днів жителі були змушені ховатися в підвалах монастиря без їжі та води", - повідомив він.

Ідріс зміг втекти з захопленого міста і приэднатися до ополчення. За його словами, "серед бойовиків - єгиптяни, алжирці, іракці, йорданці і кілька європейців".

Напередодні сирійським урядовим силам вдалося звільнити частину міста, проте зараз там можуть знаходитися від трьох до п'яти тис бойовиків, котрі обладнали собі позиції в горах і ущелинах, і чинять запеклий опір.

Просуванню сирійських військ заважає ландшафт місцевості, оскільки бойовики зайняли позицію в горах, а армія змушена наступати з рівнини і підніматися в гори за підтримки вертольотів і артилерії.

У Маалюлі знаходяться найдавніші християнські храми, а її жителі розмовляють на майже зниклій арамейською мовою.

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