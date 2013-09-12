У Сирії розгорілася справжня битва з бойовиками за християнське місто

"В небі над містом курсують вертольоти, які завдають ракетних ударів по позиціях бойовиків. Чути розриви снарядів, всюди клуби диму" - повідомляє ІТАР- ТАСС з посиланням на свого спецкора, що опинився на місці події.

Як розповів журналістам місцевий житель Ідріс, угруповання "Фронт ан- Нусра" захопило місто, чиє населення становить близько п'яти тисяч осіб, 9 вересня.

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"На 15 військових джипах в Маалюль в'їхали близько 1,5 тисячі бойовиків, які оточили монастир і замінували головну дорогу до храму. Протягом чотирьох днів жителі були змушені ховатися в підвалах монастиря без їжі та води", - повідомив він.

Ідріс зміг втекти з захопленого міста і приэднатися до ополчення. За його словами, "серед бойовиків - єгиптяни, алжирці, іракці, йорданці і кілька європейців".

Напередодні сирійським урядовим силам вдалося звільнити частину міста, проте зараз там можуть знаходитися від трьох до п'яти тис бойовиків, котрі обладнали собі позиції в горах і ущелинах, і чинять запеклий опір.

Просуванню сирійських військ заважає ландшафт місцевості, оскільки бойовики зайняли позицію в горах, а армія змушена наступати з рівнини і підніматися в гори за підтримки вертольотів і артилерії.

У Маалюлі знаходяться найдавніші християнські храми, а її жителі розмовляють на майже зниклій арамейською мовою.